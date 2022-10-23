الاتصالات تتعاقد مع شركة

2022/10/23 | 10:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، الأحد، عن تعاقدها مع كبريات الشركات العالمية لرفدها بأجهزة حديثة ذات مواصفات معتمدة بمجال الاتصالات وخدمات المعلوماتية وبالتعاون مع هيئة الإعـلام والاتـصـالات.

وقال مدير الإعلام والعلاقات الخارجية في الوزارة عـادل الأعرجي في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية إنه "تم التعاون مع الهيئة ضمن مشروع بوابات النفاذ الدولية، والتي تسعى لتحديث ما تمتلكه منها وكانت قد وصفتها بالقديمة وغير المتطورة، من خلال التعاون المشترك".

وأضاف الأعرجي، أنه "سيتم تنظيم عمل بوابات النفاذ الدولية من خلال تعاقدها مع شركة (NOKIA (العالمية بهدف تجهيز الـوزارة بالأجهزة الحديثة طبقاً للمواصفات العالمية"، مؤكدا أن "تشغيلها سيتم حصراً من قبل ملاكات الـوزارة المختصة".

ولفت الى ان "بوابات النفاذ الدولية ستمكن من نصب برامج مستقبلا بإمكانها حجب مواقع التواصل الاجتماعي الوهمية والمـواقـع غير الأخلاقية وغيرها".

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