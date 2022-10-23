2022/10/23 | 10:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطفاء “شبه تام” للطاقة الكهربائية في أغلب مناطق محافظات ذي قار والبصرة وميسان

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