جنايات الانبار: الاعدام بحق مجرم قام بتفجير سيارة مستهدفاً حفل زفاف

2022/10/23 | 10:51 - المصدر: وكالة خبر

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أصدرت محكمة جنايات الانبار، حكماً بالإعدام بحق مجرم عن جريمة تفجير سيارة مفخخة في مدينة عامرية الفلوجة.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “محكمة جنايات الانبارأصدرت حكماً بالإعدام بحق مجرم اعترف بقيامه بتفجير سيارة مفخخة في مدينة عامرية الفلوجة واستهداف حفل زفاف ذهب ضحيته عدد من الشهداء واصابة عدد من الجرحى”.

وأضاف أن “الحكم بحق المجرم يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة /1 بدلالة المادة الثانية / 3 و 7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.

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