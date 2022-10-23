نسبة مساهمة النفط العراقي في استيرادات اميركا تنخفض لـ2.5%

2022/10/23 | 10:56 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

شكل النفط العراقي مانسبته 2.5% من مجمل الاستيرادات الاميركية للنفط الخام، حيث بلغت صادرات النفط العراقي الى اميركا الاسبوع الماضي 130 ألف برميل يوميا من اصل اكثر من 5 ملايين برميل يوميا استوردتها اميركا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الامريكية إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.053 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 167 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.220 ملايين برميل يوميا”.

وأضافت أن “صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 130 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه بمعدل 11 الف برميل يوميا”، مايعني ان 2.5% فقط من الاستيرادات الاميركية كانت من العراق.

وأشارت إلى أن “أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.372 مليون برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 747 ألف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 230 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 214 ألف برميل يومياً”.

ووفقاً للإدارة، فأن “كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغت بمعدل 158 الف برميل يومياً، ومن الاكوادور بمعدل 134 ألف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 39 ألف برميل يوميا ومن نيجيريا بمعدل 29 ألف برميل يوميا، فيما لم تستورد أي كمية من روسيا.

وعادة مايشكل النفط العراقي في استيرادات الولايات المتحدة للنفط الخام مامعدله 5-7%، حيث انه في الاسبوع الاول من الشهر الجاري صادرات العراق بلغت اكثر من 5% من مجمل الاستيرادات الاميركية وبمعدل 275 الف برميل يوميا، الا ان انخفاضها الان الى 2.5% يعد مؤشرا كبيرا على تخفيف الولايات المتحدة لاستيراداتها.

وأظهر التقرير الأسبوعي -الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء 19 تشرين الأول 2022، هبوط مخزونات الخام بمقدار 1.7 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 14 تشرين الأول، بينما هبط الاحتياطي الإستراتيجي لمخزونات النفط بمقدار 3.6 مليون برميل، حيث ان الولايات المتحدة تسحب من مخزوناتها الاحتياطية بالمقابل تقلل من استيراداتها من النفط الخام من باقي الدول ولاسيما دول اوبك+.

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