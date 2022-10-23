أوزة محمصة وديم سوم..10 أطباق شهية تعكس غنى المطبخ في الصين

2022/10/23 | 10:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصعب إعداد قائمة واحدة تضم "أشهى" الأطباق الصينية، نظرًا لشدة تنوع المطبخ الصيني. لكن مع توافر مجموعة من النكهات المعروضة، من المفيد ربما زيارة هذا البلد بقائمة تمهيدية من المأكولات الأساسية التي ستمنحك تجربة طهي شاملة.

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