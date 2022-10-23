2022/10/23 | 10:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت السلطات الإيرانية ، اليوم الاحد،أن طهران قررت رفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة، على خلفية “التدخل والتورط المباشر لواشنطن في أعمال الشغب الأخيرة” التي شهدتها البلاد.وفي هذا الصدد، أوضح غريب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران ترفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة المركز الخبري الوطني.

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