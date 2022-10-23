2022/10/23 | 10:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن 3 مسلحين أقدموا على تنفيذ عملية سطو على منزل شرقي العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ ” المركز الخبري الوطني/: إن “مجموعة مسلحة مكونة من ثلاثة اشخاص […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سطو مسلح على منزل شرقي بغداد وسرقة مصوغات ذهبية وهواتف المركز الخبري الوطني.

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