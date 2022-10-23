2022/10/23 | 12:03 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغتيال أحد قادة (عرين الأسود) في نابلس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/23 | 12:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال أحد قادة (عرين الأسود) في نابلس) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغتيال أحد قادة (عرين الأسود) في نابلس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).