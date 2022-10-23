2022/10/23 | 12:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rN5N6IUgvqI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بمشاركة 17 فناناً من تسع دول .. انطلاق المنتدى الفني الدولي الاول في السليمانية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بمشاركة 17 فناناً من تسع دول .. انطلاق المنتدى الفني الدولي الاول في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).