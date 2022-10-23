أحدهم فجر مرقداً دينياً.. الامن الوطني يطيح بتسعة إرهابيين في ديالى

2022/10/23 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىاعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأحد، عن تمكنه من الإطاحة بتسعة إرهابيين في محافظة ديالى.وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مفارزه تمكنت بناءً على مذكرات قضائية من القاء القبض على (9) إرهابيين في مناطق متفرقة من محافظة ديالى، بينهم قيادي بارز شارك بعدد من العمليات الإرهابية من بينها تفجير أحد المراقد الدينية في المحافظة".واضاف انه "تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً وتمت إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراء العادل بحقهم".

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