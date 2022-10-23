الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته ٣ كغم من الكرستال في الديوانية

2022/10/23 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الاحد، الاطاحة بأحد تجار المخدرات في الديوانية وضبط 3 كغم من مادة الكريستال المخدرة.

وذكر بيان للمديرية تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ضربات موجعة ومتتالية لتجار المخدرات ينفذها أبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن، وبعملية نوعية تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن الديوانية التابعة الى المديرية آنفاً، من إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات وضبطت بحوزته (٣ كغم) من مادة الكرستال المخدرة وأدوات تعاطي مختلفة".

وأوضح أنه "جاء القبض من خلال وجوده في محافظة الديوانية بالتنسيق والتعاون مع مديرية شؤون المخدرات في المحافظة، أُحيل المتهم مع المضبوطات الى الجهات المعنية".

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