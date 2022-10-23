بغداد.. اعتقال متهمين اثنين بالإرهاب وآخر بجرائم السرقة في جانب الكرخ

2022/10/23 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة عَمَلِيَّات بَغْدَاد، اليوم الاحد، اعتقال متهمين اثنين بالارهاب واخر بجرائم سرقة ضمن ممارسات امنية مميزة في جانب الكرخ.

وذكر بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد، وبهدف القضاء على عصابات الجريمة المنظمة والعناصر الإرهابية المطلوبة للقضاء العراقي، وذلك من خلال تدقيق المعلومات وفق قاعدة بيانات المطلوبين، وبالتنسيق مع قسم استخبارات وامن /قيادتنا، تمكنت مفارز مديرية شؤون السيطرات الخارجية في سيطرتي (التاجي، أبو غريب) ووفقاً للتدقيق في حاسبة المطلوبين من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة ٤/١ إرهاب عند محاولتهم الدخول الى العاصمة بغداد".

وتابع، أنه "على صعيد متصل وبعد تكرار حالة كسر زجاج عجلات المواطنين وسرقة محتوياتها في منطقة اليرموك (أربع شوارع) تم تشكيل قوة مشتركة من لواء المشاة (٢٧) ومفرزة من شرطة نجدة بغداد، وبمتابعة دقيقة تمكنت من القوة من اعتقال السارق وبحوزته محتويات مسروقة".

واوضح أنه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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