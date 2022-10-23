2022/10/23 | 12:09 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة المالية تحتجز أموال 5 أشخاص متهمين بسرقة اموال الضرائب"وثيقة ") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة المالية تحتجز أموال 5 أشخاص متهمين بسرقة اموال الضرائب"وثيقة ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).