2022/10/23 | 12:10 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 مسلحين يسطون على منزل شرقي بغداد ويسرقون مصوغات ذهبية وهواتف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/23 | 12:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 مسلحين يسطون على منزل شرقي بغداد ويسرقون مصوغات ذهبية وهواتف) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 مسلحين يسطون على منزل شرقي بغداد ويسرقون مصوغات ذهبية وهواتف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).