2022/10/23 | 12:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2YKq6GfyvtI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ريبوار بابكيي: لا يجوز لفصيل مدرج على قائمة الإرهاب تولي جهاز يمس الأمن الوطني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ريبوار بابكيي: لا يجوز لفصيل مدرج على قائمة الإرهاب تولي جهاز يمس الأمن الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).