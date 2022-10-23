2022/10/23 | 12:18 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاحد، الإطاحة بـ9 إرهابيين أحدهم فجرَ مرقداً دينياً في محافظة ديالى.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحدهم فجر مرقداً دينياً.. القبض على 9 إرهابيين في ديالى ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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