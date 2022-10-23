أحدهم فجر مرقداً دينياً.. القبض على 9 إرهابيين في ديالى

2022/10/23 | 12:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاحد، الإطاحة بـ9 إرهابيين أحدهم فجرَ مرقداً دينياً في محافظة ديالى.

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