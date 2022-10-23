إطفاء تام للطاقة الكهربائية في ثلاث محافظات جنوبية

2022/10/23 | 12:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي، اليوم الأحد، بحصول

إطفاء شبه تام للطاقة الكهربائية بسبب

خلل فني في محافظات البصرة وميسان وذي

قار.

وقال المصدر إن "الأحمال الزائدة على

شبكات نقل الطاقة الكهربائية أدى إلى

حصول إطفاء مف

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