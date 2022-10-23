تعالوا نخاف

2022/10/23 | 12:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبدالمنعم الأعسم

بكل بساطة، وفيما الناس استسلمت (هكذا

يبدو) الى لعبة التمنيات والتواكل على

الصدف والتعويل على عودة العقول الى

الرؤوس، والتضرع لدى شفاعات المصلحين

ليكون النهابون قد شبعوا، وتابوا

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