طشارياااات

2022/10/23 | 12:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

سنلتقي معكم كل يوم أحد بهذه "الطشاريات"

القصيرة، تحت بند خير الكلام ما قل ودل.

• كلما أعجبك مسؤول يجيد الحديث وبارع

في إطلاق الشعارات، تذكر أن إبراهيم

الجعفري بدأ جلوسه على كرسي رئيس

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