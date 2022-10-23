أحدهم فجرَ مرقداً دينياً.. (9) إرهابيين بقبضة الأمن الوطني في ديالى

2022/10/23 | 12:20 - المصدر: وكالة خبر

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تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني بناءً على مذكرات قضائية من القاء القبض على (9) إرهابيين في مناطق متفرقة من محافظة ديالى، بينهم قيادي بارز شارك بعدد من العمليات الإرهابية من بينها تفجير أحد المراقد الدينية في المحافظة .

وقد دونت أقوال المتهمين أصولياً وتمت إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراء العادل بحقهم .

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