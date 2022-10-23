الرافدين: اجراءات قانونية للمتلكئين الممتنعين عن تسديد اقساط القروض

2022/10/23 | 12:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب مصرف الرافدين المواطنين المتلكئين لتسديد ما بذمتهم من اقساط شهرية متأخرة للقروض .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان بعض زبائن المصرف متلكئين تخلفوا عن تسديد الدفعات الشهرية للأقساط المترتبة على القروض ولا سيما قروض بسماية السكني.



مؤكدا ان المصرف لديه الاجراءات القانونية في هذا المجال بموجب قانون استحصال اموال الدولة اضافة الى الغرامات التاخيرية المفروضة على المتلكئين.

ولفت الى ان الامتناع عن تسديد الاموال يضر المواطنين ويراكم عليهم الديون ويعرضهم الى تبعات قانونية وخيمة .



داعيا المواطنين الى الاسراع في التسديد حفاظا على المال العام اضافة الى منح الفرصة للاخرين للاستفادة من الخدمات التي يقدمها المصرف من عوائد الاقساط والأموال المتلكئة.

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