الرئيسان الروسي والكوري الشمالي يهنئان شي جينبينغ على فوزه بولاية ثالثة تاريخية للحزب الشيوعي الصيني

2022/10/23 | 12:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد “أحرّ التهاني” لنظيره الصيني شي جينبينغ بمناسبة إعادة انتخابه على رأس الحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة تاريخية.وقال بوتين في بيان صدر عن الكرملين “سأكون سعيدًا بمواصلة حوارنا البنّاء وعملنا المشترك الوثيق الهادف إلى … Readmore

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