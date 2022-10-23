وزارة التربية تعلن اعتبار العام الدراسي الماضي سنة عدم رسوب

2022/10/23 | 12:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التربية العراقية اليوم الأحد (23 تشرين الأول 2022) اعتبار العام الدراسي 2021-2022 سنة عدم رسوب.وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنه “مراعاة للظروف الصعبة التي مر بها الطلبة قررت اعتبار العام الدراسي 2021-2022 سنة عدم رسوب”.وأوضحت وزارة … Readmore

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