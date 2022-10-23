2022/10/23 | 12:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحدهم فجر مرقد ديني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على تسعة إرهابيين في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على تسعة إرهابيين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).