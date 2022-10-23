2022/10/23 | 12:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الصراع في أوكرانيا لم...

ظهرت المقالة ترامب: لو كنت رئيسا لما اندلعت الحرب في أوكرانيا أولاً على المسلة.

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