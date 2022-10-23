المصرف العراقي للتجارة يقرر تخفيض فائدة القروض للموظفين

2022/10/23 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قرر المصرف العراقي للتجارة، اليوم الأحد، تطبيق تخفيض فائدة القروض الشخصية للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف.

وذكر بيان للمصرف تلقته أنه "تم تطبيق تخفيض فائدة القروض الشخصية للموظفين الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا وفق النسبة التي تم الإعلان عنها مسبقاً (%5)".

وأضاف أن "هذا التخفيض يشمل القروض الممنوحة من تاريخ (01/07/2022) فصاعداً، أما بالنسبة للقروض الممنوحة قبل هذا التاريخ تم احتساب المتبقي من القرض وفق النسبة المخفضة حالياً (%5)"

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