الأمانة العامة: تطبيق إلكتروني يمنح المواطن شهادة الإصدار وصحة الصدور

2022/10/23 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرب انتهاء المرحلة الثانية من مشروع الحوكمة الإلكترونية، فيما أشارت الى إنها بصدد توفير تطبيق إلكتروني لمنح المواطن شهادة الإصدار وصحة الصدور.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشروع الحوكمة الالكترونية يحتوي على عدة برامج ومراحل، ولكل برنامج ومرحلة وضع سقف وتوقيتات زمنية محددة".

وأضاف، أن "المراحل المنجزة تمت وفق التوقيتات التي تم وضعها، ولم يحصل أي تأخير أو تلكؤ"، مؤكداً أن "المرحلة الأولى لإعداد برنامج إدارة الوثائق الإلكتروني انتهت والذي تضمن ربط الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالوزارات الكترونياً".

وأشار إلى، أن "المرحلة الثانية ستنتهي هي الأخرى ووفق التوقيتات المحددة لها والتي تتضمن ربط الجهات غير مرتبطة بوزارة والمحافظات بالشبكة الحكومية المؤمنة، المتمثلة ببرنامج جهاز الوثائق الالكتروني".

وتابع، أن "المرحلة الثالثة، تتضمن ربط المديريات التابعة الى الهيئات المستقلة والمحافظات بالشبكة، وأطلقت مرحلة التأسيس ممثلة بأعمال دائرة مركز البيانات الوطني والتي انجز الكثير من أعمالها وباشر المركز بعملية التهيئة بعد ان تم تسلم كافة المعدات والآليات والاجهزة الخاصة بعملية الاتمتة للبرامج الإلكترونية، والأعمال المدنية جارية الآن لنصب هذه الأجهزة".

وأكد، أن "وجود خطة لتدريب 4 الاف موظف في جميع المؤسسات لتطبيق المشروع تعمل عليها الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر دائرة مركز البيانات الوطني".

ولفت إلى، أن "هنالك مرحلة أخرى تتضمن انشاء بوابة اور وضمت حتى الآن 109 خدمات الكترونية تقدم للمواطنين"، منوهاً بأن "مشروع الحوكمة الالكترونية مستمر لغاية الوصول الى عملية التحول الرقمي الشامل".

وذكر، أن "هناك تنسيقاً عالياً المستوى مع كل المؤسسات، والعمل جارٍ لإلغاء صحة الصدور الورقي وتحويلها إلى الكترونية، عبر تطبيق (جيو آر) الذي سيتم منحه للمواطن ومن سيتسلّم شهادة الإصدار أو شهادة صحة الصدور".

وأكد، أن "العمل مستمر في مركز اللجنة العليا للحوكمة الالكترونية، بتعاون وتنسيق مباشر مع جميع الجهات الرسمية، وباشراف مباشر من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء".

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