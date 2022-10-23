مجموعة الدول السبع الصناعية تدعو روسيا إلى إعادة السيطرة الكاملة على محطة زابوريجيا النووية لأوكرانيا

2022/10/23 | 13:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت مجموعة الدول السبع الصناعية، اليوم الأحد، روسيا إلى إعادة السيطرة الكاملة على محطة زابوريجيا لأوكرانيا.وقالت مجموعة السبع، في بيان صادر عنها، إنها تدين قيام روسيا بـ”خطف” مسؤولين كبار بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، داعيًا إلى عودة السيطرة … Readmore

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