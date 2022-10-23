في سيكولوجيا الفساد التريليوني في العراق.. مسؤوليةُ السارق فقط أم تواطؤ المسروق أيضاً ؟!

2022/10/23 | 13:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: فارس كمال نظمي

هل الفساد جزء متأصل في الطبيعة النفسية

للبشر، يشتد أو ينخفض بحسب المحددات

القوانينية الضابطة له؟ أم الفساد

تطبّع أملته الأنظمة السياسية

والاجتماعية التي حكمت البشرية عبر

التاريخ؟

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