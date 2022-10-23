خمس عواقب وخيمة لرداءة التعليم العالي

2022/10/23 | 13:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.محمد الربيعي

بالرغم من احتفاظ التعليم العالي في

العراق بمزايا وتقاليد جيدة نجده في نفس

الوقت يتميز بصفة الثبات على التقاليد

الرديئة منذ تكوينه، فإن هذا القطاع

مستمر بالنمو الكمي وبالطريقة

ال

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