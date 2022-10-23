البرلمان يسعى لتغيير السن التقاعدية لأساتذة الجامعات

2022/10/23 | 13:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة التعليم العالي في مجلس

النواب، الاحد، عن سعيها لتغيير السن

التقاعدية لأساتذة الجامعات.

وقال عضو اللجنة عادل الركابي في حوار

صحفي، إنه "في بداية عمل البرلمان شكلت

لجنة فرعية ضمن اللجنة، مهمته

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