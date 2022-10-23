ائتلاف دولة القانون قبيل جلسة التصويت على كابينة السوداني: هذا ما نحتاجه

2022/10/23 | 13:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي، اليوم الاحد، عقد جلسة تمرير كابينة المكلف لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، الأسبوع الحالي، مؤكدا أن الحاجة اليوم تكمن في اختيار وزراء عند حسن ضن العراقيين.

وقال النائب عن الائتلاف، ثائر الجبوري، إنه “بعد أن تأجل موعد جلسة البرلمان يوم السبت الماضي هناك حديث على أن تكون الجلسة هذا الاسبوع”، مؤكداً انه “نترقب ساعة بعد ساعة وصول تبليغ البرلمان لعقد جلسة اختيار الكابينة الوزارية”.

وأضاف، أن “تأخير تشكيل الحكومة يومين أو أكثر سينتج عنه كابينة وزارية رصينة وحسن الاختيار لكل الوزراء”، مردفاً “أننا الان بحاجة لوزير ذو خبرة واختصاص وعند حسن ضن الشعب العراقي في ادائه المرتقب بالوزارة المناطة اليه”.

وعن أسباب ضرورة تقديم كابينة السوداني خلال هذه المدة، بين الجبوري، أن “المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة مطالب بتقديم كابينته خلال وقت دستوري وقانوني محدد خلال هذه الفترة”، لافتا الى أننا “بحاجة الى وجود كابينة وزارية تقوم بمهامها”.

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