تركمان العراق : مساومات سياسية وراء تهميش المكون الثالث في الكابينة الوزارية الجديدة

2022/10/23 | 13:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، عدم تخصيص مقعد وزاري للمكون الرئيس الثالث في العراق، ضمن الكابينة الحكومية الجديدة التي سيقدمها رئيس الوزراء المكلف في مجلس النواب قريبا .

وقال رئيس الجبهة حسن توران ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاحد في بغداد ، اننا ” نبارك المساعي المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني ، لكننا كقائمة جبهة تركمان العراق الموحد نستغرب عدم تخصيص مقعد وزاري للمكون الرئيس الثالث في العراق “.

واكد توران ، ان ” ما يحصل من تهميش للتركمان كان بسبب المساومات السياسية مع بعض الاطراف على حساب التركمان ، وعلى حساب مستقبل مناطقنا ، والتي هي صمام امان وحدة العراق”، داعيا الكتل الداعمة لرئيس الوزراء المكلف الى ان لا تسجل في تاريخها هذه المثلمة التي سيحاسبهم عليها الوطنيون الشرفاء في هذا البلد.

كما دعا توران ، بعثة الامم المتحدة للتدخل والضغط على كافة الاطراف السياسية لضرورة تمثيل التركمان في الحكومة العراقية المقبلة .

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