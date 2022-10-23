2022/10/23 | 13:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني النائب رائد المالكي يكشف عن توجهين للمستقلين بعد تشكيل الحكومة ويؤكد: “العروض التي قدمت لنا هي للحصول على أصواتنا فقط”

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