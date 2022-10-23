مالم يكن بحسبان أحد من قبل.. رونالدو في قائمة “صفر أصوات”  للكرة الذهبية

2022/10/23 | 13:36 - المصدر: يس عراق

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لا يختلف اثنان على أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، والأكيد أن هذا الموسم هو الأسوأ في مسيرته بعد أزمته مع الهولندي إيريك تن هاغ مدرب “المانيو”.

من المعروف أن رونالدو (37 عاما) حل في المركز العشرين بقائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، ولكن ما لا يعرفه الجميع أن اللاعب -الذي فاز بالجائزة 5 مرات سابقة- لم يحصل على أي صوت.

وهذا ما كشفته مجلة ليكيب الفرنسية (L’equipe) ولم يكن أحد يجرؤ على التفكير به حتى قبل سنوات، ويبدو أن المشاكل والأزمات التي حدثت له منذ عودته إلى “اليونايتد” كانت وراء هذه الكارثة الكروية التي حلت بأحد أبرز نجوم الساحرة المستديرة.

ويبقى لرونالدو أن يثبت أنه لا يزال قادرا على العطاء وتسجيل الأهداف، عندما يسافر مع منتخب بلاده إلى قطر الشهر المقبل، لينهي مسيرته الكروية بإنجاز يهديه لبلاده.

ولم يكن رونالدو وحيدا في نادي “صفر أصوات” في قائمة مبدئية مكونة من 30 لاعبا للكرة الذهبية عن مستواهم موسم 2021-2022، إذ صوّت الصحفيون الرياضيون من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى قادة ومدربي المنتخبات الدولية، في المرة الأولى التي تُمنح فيها جائزة الكرة الذهبية على أساس الموسم بدلا من العام مثلما كان من قبل.

وانضم رونالدو إلى قائمة ضمت لاعبين خاب أملهم ولم يحصلوا حتى على صوت ممثلي بلادهم:

جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)

أنطونيو روديغر (مدافع تشلسي السابق وريال مدريد الموسم الجاري)

كريستوفر نكونكو (لايبزيغ)

جوشوا كيميش (بايرن ميونخ)

مايك مينان (حارس مرمى ميلان)

داروين نونيز (مهاجم بنفيكا السابق وليفربول الموسم الحالي).

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