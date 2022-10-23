التربية تقرر إضافة 5 درجات لطلبة معاهد الفنون الجميلة والكلية التربوية المفتوحة

2022/10/23 | 13:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت وزارة التربية، اليوم الأحد، اضافة 5 درجات لطلبة معاهد الفنون الجميلة والكلية التربوية المفتوحة.وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة ايرث نيوز ان “هيئة الرأي في الوزارة قررت إضافة (5) درجات، لمعالجة الدرجات الحرجة لطلبة معاهد الفنون الجميلة والكلية التربوية المفتوحة، للعام الدراسي 2021 – 2022”.وأضاف البيان، ان “القرار جاء مراعاةً للظروف […]

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