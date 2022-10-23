2022/10/23 | 13:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فم مفتوح ..فم مغلق الدوام 100 بالمئة وشوارعنا (صفر بالمئة) – زيد الحلّي أحلفُ يمينا ( يكسر الظهر) ، ان الذي اصدر قرار الدوام الرسمي بنسبة 100 بالمئة اعتبارا من هذا الاسبوع ، للموظفين في المؤسسات الحكومية والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، يبتعد كثيرا عن المعايشة اليومية لحياة المواطنين ، ومعاناتهم نتيجة الزخم […]

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