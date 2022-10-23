2022/10/23 | 13:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلام أبيض للعبودية وجوه – جليل وادي التقيته صدفة فسألته : أين يعمل ولدك الآن ؟ ، فأجابني بوجوم : في السجن ، ما دعاني للرد سريعا : كيف بالسجن ؟ فالفتى مثقف ، وتمكن من انهاء دراسته الجامعية بتفوق ، ومعروف بأخلاقه الرفيعة ، ومسالم بطبعه ، فلم تتسلل اليه الروح العدوانية كما تسللت […]

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