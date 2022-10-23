2022/10/23 | 13:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إرهاب الفساد – سعيد ياسين موسى العراق انتقل من فساد وإفساد الإرهاب الد11ي الى إرهاب الفساد والفاسدين.سرقة أمانات هيأة الضرائب نموذجا.وقبلها فساد شركات الدفع المسبق ولا نعرف النتائج إلى أين وصلت.أدعو الى إعادة تشكيل المحكمة الجنائية العليا لتختص بجرائم الفساد حصرا.

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