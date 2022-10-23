النزاهة تستقدم مُحافظ بابل الأسبق.. منافع شخصية على حساب الدولة

2022/10/23 | 13:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، 23 تشرين الاول، 2022، عن صدور...

ظهرت المقالة النزاهة تستقدم مُحافظ بابل الأسبق..



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