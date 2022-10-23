الديوانية.. مزارعون ’غاضبون’ يطالبون بمياه تروي عطشهم البشري والزراعي (صور)

2022/10/23 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانيةتظاهر العشرات من الفلاحين والمزارعين، اليوم الأحد، في قضاء عفك وال بدير والثريمة في محافظة الديوانية، للمطالبة بتوفير الحصص المائية لارجاع الحياة لأراضيهم بعد انقطاع وأزمة ماء طويلة.وقال مراسلنا ان "العشرات من الفلاحين والمزارعين، تظاهروا في قضاء عفك وال بدير والثريمة في محافظة الديوانية، للمطالبة بتوفير الحصص المائية لارجاع الحياة لأراضيهم بعد انقطاع وأزمة ماء طويلة وصلت الى نقص حتى في الماء الصالح للشرب في الأقضية والنواحي التي يسكنوها".واكد احد المتظاهرين ان "الزراعة باتت تنتهي والعطش يفتك باهالي المحافظة، فيما طالب بمستحقات المسوقين من الفلاحين والمزارعين وزيادة حصة المحافظة من الموارد المائية وتوفير الدعم الكافي لهم".

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