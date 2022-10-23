2022/10/23 | 14:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الاحد، عن تثبيت جميع المتعاقدين ممن اكملوا سنتين خدمة على الملاك الدائم في شركة مصافي الجنوب.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه “استنادا الى توجيهات وزير النفط احسان عبدالجبار الى كافة التشكيلات النفطية بخصوص تثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم تمت مصادقة الوزير على محاضر (شركة مصافي الجنوب) الخاصة بتثبيت المتعاقدين ممن اكملوا 2 سنة على الملاك الدائم”.

واضافت انه “سوف يتم استكمال اجراءات التثبيت لباقي تشكيلات وزارة النفط حين ورود محاضر التثبيت”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تثبت المتعاقدين في شركة مصافي الجنوب) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تثبت المتعاقدين في شركة مصافي الجنوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).