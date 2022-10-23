العراق والتغير المناخي.. احتكار المعلومات وحجبها عن المجتمع - الجزء الثالث

2022/10/23 | 14:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.حسن الجنابي - وزير الموارد

المائية الاسبق

في ظل وضع سياسي متأزم وطبيعة حكم

توافقية غير صالحة لحكم العراق، ويصعب

معها تنفيذ برامج وطنية رصينة تناسب

الأوضاع القائمة بما فيها التغيرات

المناخية

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