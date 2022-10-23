2022/10/23 | 14:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Q1MdNtk2ias

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشتاء يفاقم معاناة النازحين في مخيمات النزوح للعام الثامن على التوالي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشتاء يفاقم معاناة النازحين في مخيمات النزوح للعام الثامن على التوالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).