المندلاوي:  الدورة النيابية الحالية ستركز على إقرار التشريعات التي تخدم المواطن وتحارب كل أشكال الفساد

2022/10/23 | 14:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب , بمكتبه اليوم الأحد 23, ( كلاوديو كورديني ), نائب رئيس بعثة يونامي ( UNAMI ) للشؤون السياسية .

وأكد المندلاوي أن الدورة النيابية الحالية ستركز على إقرار التشريعات التي تخدم المواطن وتضمن تلبية متطلباته الأساسية , مثل زيادة تخصيصات المشاريع الخدمية وشبكة الرعاية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر ومشاريع التنمية الاقتصادية ، فضلاً عن العمل الجاد لكشف ومحاربة كل اشكال الفساد بالتنسيق مع المؤسسات الرقابية .

وقال النائب الأول : إن السعي لإحداث نمو أو تطور أو تقديم خدمة أو إنجاز مشروع سيواجه عقبات كبيرة ما لم يتم التخلص من الفساد المستشري في مفاصل الدولة , وهذا الأمر يحتاج إلى مضاعفة جهود كل الجهات ذات العلاقة ، وبخاصة السلطة التشريعية والقضائية والنزاهة وديوان الرقابة المالية .

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