2022/10/23 | 14:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستشار الخزانة السابق في بريطانيا، ريشي سوناك، ترشحه لزعامة حزب المحافظين ما سيعني ترشحه بشكل تلقائي إلى منصب رئاسة الوزراء، الأحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريشي سوناك يعلن ترشحه لزعامة حزب المحافظين في بريطانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريشي سوناك يعلن ترشحه لزعامة حزب المحافظين في بريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).