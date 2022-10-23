"الطاقة النووية" الإيرانية تتحدث عن "اختراق" أحد خوادمها الإلكترونية

2022/10/23 | 14:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأحد، أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أعلنت عن اختراق خادم بريد إلكتروني لإحدى شركاتها الفرعية من قبل "دولة أجنبية"، مما أدى إلى نشر بعض المعلومات على الإنترنت.

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