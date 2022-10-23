المندلاوي يُعلن تشكيل لجنة برئاسته لمُراجعة كل القرارات التي اتخذتها حكومة الكاظمي

2022/10/23 | 14:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة نيابية تضم ممثلين من أربع لجان نيابية لتدقيق جميع القرارات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المنتهية ولايته.[…]

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