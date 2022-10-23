أدهم نابلسي يكشف اسرارا عن حياته بعد اعتزاله: متزوج منذ 4 سنوات

2022/10/23 | 14:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطل الفنان الأردني المعتزل، أدهم نابلسي، على جمهوره عبر مقطع فيديو قصير شاركه على قناته عبر يوتيوب، أجاب فيه على بعض الأسئلة التي تدور في ذهن محبيه، بعد اتخاذه قرار اعتزال الغناء في كانون الاول من العام الماضي.وشرح أدهم … Readmore

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