رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي يقرر منح مراتب الجهاز رتبة واحدة أعلى

2022/10/23 | 14:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الأحد، منح مراتب الجهاز رتبة واحدة أعلى.وذكر الجهاز في بيان: إن “رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي قرر منح المراتب المُنتسبين لجهاز مُكافحة … Readmore

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